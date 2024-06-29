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В международном аэропорту Варшавы Boeing 737 повредил крыло из-за удара трапа

В международном аэропорту Варшавы Boeing 737 повредил крыло из-за удара трапа Самолет Boeing 737, который должен был вылететь на греческий остров Кос, получил повреждение крыла из-за неосторожности обслуживающего трап сотрудника международного аэропорта имени Фредерика Шопена. Никто из пассажиров не пострадал.
Другие страны
29 июня 2024 г. 15:48
В международном аэропорту Варшавы Boeing 737 повредил крыло из-за удара трапа

Самолет Boeing 737, который должен был вылететь на греческий остров Кос, получил повреждение крыла из-за неосторожности обслуживающего трап сотрудника международного аэропорта имени Фредерика Шопена. Никто из пассажиров не пострадал.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили свидетели инцидента радиостанции RMF FM.

По их словам, оператор трапа зацепил крыло самолета, который начинал руление. Пассажиры сообщают, что в этот момент почувствовали "сильный толчок".

Крыло получило серьезные повреждения и не подлежит ремонту, отмечает RMF FM. 188 пассажиров рейса пересадят на другой самолет, который должен вылететь в 16:30 по местному времени.

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