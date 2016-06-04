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    ​В международном аэропорту пакистанского Карачи вспыхнул пожар

    Пожарные команды работают над тушением пожара, возникшего в субботу утром

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Пожар произошел в одном из инженерных помещений международного аэропорта Карачи на юге Пакистана, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.  

    "Пожарные команды работают над тушением пожара, возникшего в субботу утром. Никто не пострадал, однако огонь нанес ущерб - повреждены запасные детали", - заявил представитель авиакомпании Pakistan International Airlines Данияла Гилани.

    По его словам, пожар не повлиял на расписание рейсов. Экспертам предстоит выяснить причины возгорания.

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