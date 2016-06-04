​В международном аэропорту пакистанского Карачи вспыхнул пожар

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Пожар произошел в одном из инженерных помещений международного аэропорта Карачи на юге Пакистана, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Пожарные команды работают над тушением пожара, возникшего в субботу утром. Никто не пострадал, однако огонь нанес ущерб - повреждены запасные детали", - заявил представитель авиакомпании Pakistan International Airlines Данияла Гилани.

По его словам, пожар не повлиял на расписание рейсов. Экспертам предстоит выяснить причины возгорания.