В метро Нью-Йорка произошел инцидент со стрельбой

Мужчина ранил одного из пассажиров метро Нью-Йорка из пистолета на одной из центральных линий метро города.
По информации сотрудников правоохранительных органов, инцидент произошел на линии N, когда поезд метро приближался к одной из центральных пересадочных станций на Манхэтене - 14 Street-Union Square. Один из пассажиров потребовал от другого отдать телефон, после чего выстрелил ему в ногу.
Инцидент произошел в час пик, когда в вагоне метро было много людей. Кроме мужчины с телефоном, никто из них не пострадал.