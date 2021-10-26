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В метро Нью-Йорка произошел инцидент со стрельбой

В метро Нью-Йорка произошел инцидент со стрельбой Мужчина ранил одного из пассажиров метро Нью-Йорка из пистолета на одной из центральных линий метро города.
Другие страны
26 октября 2021 г. 04:04
В метро Нью-Йорка произошел инцидент со стрельбой

Мужчина ранил одного из пассажиров метро Нью-Йорка из пистолета на одной из центральных линий метро города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в полиции Нью-Йорка.

По информации сотрудников правоохранительных органов, инцидент произошел на линии N, когда поезд метро приближался к одной из центральных пересадочных станций на Манхэтене - 14 Street-Union Square. Один из пассажиров потребовал от другого отдать телефон, после чего выстрелил ему в ногу.

Инцидент произошел в час пик, когда в вагоне метро было много людей. Кроме мужчины с телефоном, никто из них не пострадал.

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