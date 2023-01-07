В метро Мехико столкнулись два поезда, один человек погиб, еще не менее 35 пострадали

В метро Мехико столкнулись два поезда, один человек погиб, еще не менее 35 пострадали

В результате столкновения двух составов на третьей линии метро столицы Мексики было ранено 16 человек, один - погиб.

https://static.report.az/photo/0a52c41b-a64d-3816-abc6-a72f62fe96ef.jpeg https://static.report.az/photo/0a52c41b-a64d-3816-abc6-a72f62fe96ef.jpeg