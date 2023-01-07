О нас

В метро Мехико столкнулись два поезда, один человек погиб, еще не менее 35 пострадали

В метро Мехико столкнулись два поезда, один человек погиб, еще не менее 35 пострадали В результате столкновения двух составов на третьей линии метро столицы Мексики было ранено 16 человек, один - погиб.
Другие страны
7 января 2023 г. 23:54
В метро Мехико столкнулись два поезда, один человек погиб, еще не менее 35 пострадали

Число пострадавших при столкновении в субботу двух составов на третьей линии метро столицы Мексики составило не менее 35.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter глава городского управления общественной безопасности Омар Гарсиа.

Он опубликовал уточненный список получивших травмы. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Мехико, где им оказывается необходимая помощь. Сведений об их состоянии обнародовано не было. Гарсиа сообщил, что из четырех человек, зажатых в поезде, все были извлечены. "Мы продолжаем оказывать [им] медицинскую помощь, подтверждена гибель одного человека".

Согласно официальным данным, погиб один человек.

Ранее глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум сообщала в Twitter о 16 пострадавших. Затем Гарсиа опубликовал список пострадавших, в котором значились 23 человека.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
6 января 2023 г. 14:14
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
6 января 2023 г. 11:17
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
5 января 2023 г. 13:00
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
5 января 2023 г. 12:12
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
5 января 2023 г. 11:37
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
4 января 2023 г. 12:53
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
4 января 2023 г. 12:00
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию умных городов
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов"
4 января 2023 г. 10:45
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi