В метро Мехико столкнулись два поезда, один человек погиб, еще не менее 35 пострадали

Число пострадавших при столкновении в субботу двух составов на третьей линии метро столицы Мексики составило не менее 35.
Как передает Report, об этом сообщил в Twitter глава городского управления общественной безопасности Омар Гарсиа.
Он опубликовал уточненный список получивших травмы. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Мехико, где им оказывается необходимая помощь. Сведений об их состоянии обнародовано не было. Гарсиа сообщил, что из четырех человек, зажатых в поезде, все были извлечены. "Мы продолжаем оказывать [им] медицинскую помощь, подтверждена гибель одного человека".
Согласно официальным данным, погиб один человек.
Ранее глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум сообщала в Twitter о 16 пострадавших. Затем Гарсиа опубликовал список пострадавших, в котором значились 23 человека.