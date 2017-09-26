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    В метро Лондона у пассажира взорвалась зарядка для телефона - ОБНОВЛЕНО

    В результате инцидента один человек получил незначительные травмы© Dailystar.co.uk

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ На станции лондонского метро Tower Hill в вагоне взорвалось зарядное устройство для телефона.

    Как сообщает Report со ссылкой на The İndependent, об этом заявил представитель Британской транспортной полиции.

    После этого произошло небольшое возгорание.

    В результате инцидента один человек получил незначительные травмы.

    *** 16:17

    В метро Лондона произошел взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, инцидент произошел на станции TowerHill, в результате чего люди начали паниковать.

    По словам свидетелей, взрыв произошел в сумке, оставленной в вагоне.

    Около 5 человек пострадали в результате давки. Станция метро временно закрыта.

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