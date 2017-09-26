В метро Лондона у пассажира взорвалась зарядка для телефона - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ На станции лондонского метро Tower Hill в вагоне взорвалось зарядное устройство для телефона.

Как сообщает Report со ссылкой на The İndependent, об этом заявил представитель Британской транспортной полиции.

После этого произошло небольшое возгорание.

В результате инцидента один человек получил незначительные травмы.

*** 16:17

В метро Лондона произошел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, инцидент произошел на станции TowerHill, в результате чего люди начали паниковать.

По словам свидетелей, взрыв произошел в сумке, оставленной в вагоне.

Около 5 человек пострадали в результате давки. Станция метро временно закрыта.