В метро Лондона у пассажира взорвалась зарядка для телефона - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ На станции лондонского метро Tower Hill в вагоне взорвалось зарядное устройство для телефона.
Как сообщает Report со ссылкой на The İndependent, об этом заявил представитель Британской транспортной полиции.
После этого произошло небольшое возгорание.
В результате инцидента один человек получил незначительные травмы.
*** 16:17
В метро Лондона произошел взрыв.
Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, инцидент произошел на станции TowerHill, в результате чего люди начали паниковать.
По словам свидетелей, взрыв произошел в сумке, оставленной в вагоне.
Около 5 человек пострадали в результате давки. Станция метро временно закрыта.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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