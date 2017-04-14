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    В метро Алабамы неизвестный открыл огонь

    Неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате чего пострадали четыре человека© Foto: publicintelligence.net

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В метрополитене американского города Атланта неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате чего пострадали четыре человека.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление городского транспорта.

    «Подозреваемый задержан, проводится расследование», — говорится в сообщении ведомства.

    Станция West Lake Station, где произошел инцидент, временно закрыта.

    Состояние пострадавших неизвестно. О погибших не сообщается.

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