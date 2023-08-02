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В метеослужбе Пекина назвали прошедшие ливни самыми мощными за последние 140 лет

В метеослужбе Пекина назвали прошедшие ливни самыми мощными за последние 140 лет Проливные дожди, обрушившиеся в последние несколько дней на китайскую столицу, стали самыми сильными за последние 140 лет.
Другие страны
2 августа 2023 г. 09:17
В метеослужбе Пекина назвали прошедшие ливни самыми мощными за последние 140 лет

Проливные дожди, обрушившиеся в последние несколько дней на китайскую столицу, стали самыми сильными за последние 140 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило метеорологическое управление города.

Как указывается на его странице в социальной сети Weibo, с 29 июля по 2 августа "погода была экстремальной". В одном из мест наблюдения на территории северного пекинского района Чанпин выпало 744,8 мм осадков. По информации ведомства, прежний рекорд, зафиксированный в июле 1891 года, составлял 609 мм.

Метеорологическое управление уточнило, что статистика по таким природным явлениям, как сильные ливни, ведется в Китае с древних времен. Однако эти записи "не содержат точных данных".

Согласно официальным сведениям, в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Пекине погибли 11 человек, еще 27 числятся пропавшими без вести. Власти эвакуировали десятки тысяч жителей.

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