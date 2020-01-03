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В мэрии коммуны во Франции произошла стрельба

В мэрии коммуны во Франции произошла стрельба

Стрельба произошла утром в мэрии коммуны Дре  департамента Эр и Луара в 74-х километрах от Парижа, один человек пострадал, стрелявший совершил самоубийство, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что пострадавший, получивший тяжелые ранения, является сотрудником мэрии. Его жизнь не находится под угрозой.Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте работает полиция.
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