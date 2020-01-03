В мэрии коммуны во Франции произошла стрельба

Стрельба произошла утром в мэрии коммуны Дре департамента Эр и Луара в 74-х километрах от Парижа, один человек пострадал, стрелявший совершил самоубийство, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.Сообщается, что пострадавший, получивший тяжелые ранения, является сотрудником мэрии. Его жизнь не находится под угрозой.Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте работает полиция.
В мэрии коммуны во Франции произошла стрельбаВ мэрии коммуны во Франции произошла стрельба
https://report.az/storage/news/d6e01da847b8ee07331814362fca8c89/f77b2df2-7772-438e-9b9f-5d2ffdf5d28e_292.jpg
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