​В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв

Взрывное устройство сработало во вторник в мэрии города Римаржов в Моравскосилезском крае на северо-востоке Чешской Республики. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом журналистам сообщил мэр Людек Симко.

"Кто-то принес в мэрию взрывное устройство, - отметил он. - Произошел взрыв. Никто, к счастью, не пострадал".

На место ЧП прибыла полиция. Представители правоохранительных органов пока не подтвердили, что причиной взрыва была бомба.

Тем не менее местные жители заявили журналистам, что видели, как полицейские задержали предполагаемого преступника. Он был арестован в здании Чешского сберегательного банка, которое примыкает к мэрии Римаржова.

Римаржов относится к наиболее древним городам Моравскосилезского края. Статус города он получил в 1406 году. Его население, несмотря на богатую историю и былую славу, составляет ныне около 8 тыс. жителей.