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В Мельбурне четыре человека пострадали при нападении неизвестного с ножом

В Мельбурне четыре человека пострадали при нападении неизвестного с ножом Неизвестный напал с ножом на прохожих в расположенном на юго-востоке Австралии Мельбурне, ранив четырех человек.
Другие страны
7 января 2024 г. 03:38
В Мельбурне четыре человека пострадали при нападении неизвестного с ножом

Неизвестный напал с ножом на прохожих в расположенном на юго-востоке Австралии Мельбурне, ранив четырех человек.

Как передает Report, об этом сообщили в полиции штата Виктория.

По данным ведомства, 31-летний мужчина напал с ножом на прохожих в центре Мельбурна. "Полиция арестовала жителя города Мелтон, совершившего нападения на случайных прохожих в центральном деловом квартале", - сообщили в полицейском управлении штата, отметив, что после предварительного расследования произошедшего "полностью исключают терроризм в качестве мотива нападения".

Пострадали двое мужчин и двое женщин, все они были госпитализированы. Одна из пострадавших, 31-летняя женщина остается в критическом состоянии.

Нападавший был задержан и доставлен в участок. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим правонарушениям.

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