В Мексике журналиста убили на школьном празднике его сына

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В мексиканском штате Веракрус неизвестные застрелили журналиста Гумаро Переса Агиландо. Преступников задержать не удалось.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в начальной школе «Агирре Синта», где учился его сын. Журналист был приглашен на праздник по случаю Рождества.

Неизвестные ворвались в учебное учреждение и застрелили работника СМИ, после чего скрылись с места преступления.

Между тем, по данным специальной прокуратуры, 99,85% правонарушений в данной сфере остаются безнаказанными. Только в 2017 году в Мексике были убиты 11 журналистов. Всего же с 2000 года жертвами преступников стали 104 журналиста.