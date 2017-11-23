В Мексике жилые дома обвалились в котлован, погиб один человек - ВИДЕО

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Мексике несколько жилых домов провалились в котлован строящегося торгового центра, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В результате один человек погиб, трое пропали без вести, еще несколько получили травмы.

Инцидент произошел в городе Монтеррей (штат Нуэво-Леон). Данные о количестве разрушенных домов разнятся.

Власти настаивают на том, что эти дома расселили несколько недель назад и почему там оказались люди, непонятно. По данным местных СМИ, пострадавшими могут быть работники строительной компании.

На месте происшествия продолжается спасательная операция.