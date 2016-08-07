​В Мексике жертвами тропического шторма "Эрл" стали три человека

Баку. 7 Августа. REPORT.AZ/ Трое членов одной семьи, в том числе маленький ребенок, стали жертвами тропического шторма "Эрл" в штате Веракрус на востоке Мексики.

Как передает Report, об этом сообщили в субботу местные власти.

Трагедия произошла в центральной части региона, где в одном из районов из-за сильных ливней на жилой дом сошел оползень. Еще один ребенок из этой семьи получил травмы и был доставлен в больницу.

В Халапе, столице штата, ветер повалил три жилых дома, при этом два человека пострадали. Кроме того, властям пришлось эвакуировать жителей восьми ветхих зданий. К настоящему времени "Эрл" превратился в тропическую депрессию. По данным Национальной метеорологической службы Мексики, скорость ветра в ее пределах достигает 12,5 м/с с порывами до 18 м/с.