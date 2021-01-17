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В Мексике женщины возглавили борьбу с наркокартелем

В Мексике женщины возглавили борьбу с наркокартелем В мексиканском штате Мичоакан женщины возглавили борьбу с наркокартелем. Большинство из них утверждает, что их родных забрали или убили члены группировок, поэтому они вынуждены сопротивляться.
Другие страны
17 января 2021 г. 17:56
В Мексике женщины возглавили борьбу с наркокартелем

В мексиканском штате Мичоакан женщины возглавили борьбу с наркокартелем. Большинство из них утверждает, что их родных забрали или убили члены группировок, поэтому они вынуждены сопротивляться.

Как передает Report, об этом пишет агентство Associated Press.

Мичоакан, крупнейший в мире поставщик лимонов и лаймов, недавно захватил картель Халиско из соседнего штата. Одна из участниц "ополчения" рассказала, что картель похитил ее брата. С тех пор о мужчине никто ничего не слышал. У другой женщины пропала 14-летняя дочь.

Они носят штурмовые винтовки, несут дежурства на дорогах и роют траншеи. Они даже сделали себе "танк" - приварили к пикапу стальные пластины. При этом многие из женщин беременны или имеют маленьких детей - их приходится брать с собой на "службу".

"Мы здесь не просто так, а чтобы добиться справедливости всеми правдами и неправдами, потому что если мы этого не сделаем, то никто другой этого не сделает", - подчеркнула одна из женщин.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada narkokartellə mübarizəyə qadınlar başçılıq edirlər

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