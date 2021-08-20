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В Мексике застрелили получавшего угрозы журналиста

В Мексике застрелили получавшего угрозы журналиста Журналист Хасинто Ромеро скончался от огнестрельных ранений в горном районе мексиканского штата Веракрус.
Другие страны
20 августа 2021 г. 01:28
В Мексике застрелили получавшего угрозы журналиста

Журналист Хасинто Ромеро скончался от огнестрельных ранений в горном районе мексиканского штата Веракрус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные СМИ.

"Репортер и радиоведущий Oriestereo FM Х.Ромеро был убит двумя выстрелами в муниципалитете Икстачокитлан, когда ехал в своем автомобиле Nissan March ", - отметил портал CDP Noticias.

СМИ заявляют, что Ромеро начал получать угрозы через WhatsApp после публикации материалов о злоупотреблении властью со стороны полиции в муниципалитете Тешуакан на юге штата Веракрус и конфликтах с участием родственников муниципальных чиновников.

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