В Мексике застрелили мэра муниципалитета

Мэр мексиканского муниципалитета Танкануиц де Сантос в штате Сан-Луис-Потоси Хесус Франко Ларрага был убит в ходе вооруженной атаки неизвестных.

Мэр мексиканского муниципалитета Танкануиц де Сантос в штате Сан-Луис-Потоси Хесус Франко Ларрага был убит в ходе вооруженной атаки неизвестных.

Как передает Report, об этом сообщает газета Universal.

"Группа вооруженных лиц открыла огонь по транспортному средству ... мэр Танкануица Хесус Франко Ларрага и еще трое человек, которые были с ним в автомобиле, погибли", - говорится в статье.

Нападение произошло 15 декабря, когда автомобиль двигался по дороге, соединяющей города Тамасунчале и Сьюдад-Вальес.

Кандидат от партии Morena Хесус Франко Ларрага был избран мэром в июне.

В октябре издание сообщало о том, что мэр города Чильпансинго-де-лос-Браво Алехандро Аркос Каталан был убит почти через неделю после вступления в должность. Его тело было найдено обезглавленным.