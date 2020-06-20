В Мексике заморозили счета компаний и лиц, попавших в черные списки США

Служба по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов Мексики заблокировала банковские счета компаний и частных лиц, которые попали в черные списки США в связи с попыткой обойти американские санкции, введенные в отношении Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу подразделения Сантьяго Нието.

По сведениям агентства, регулятор приостановил активность банковских счетов всех фирм и мексиканских граждан, упомянутых в черных списках. Как указывает агентство, среди них числились мексиканская компания Libre Abordo и связанная с ней Schlager Business.

Напомним, что в четверг Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло трех граждан Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера в черные списки за то, что они пытались "обойти американские санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы".

15 июня президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции заявил, что власти допускают возможность поставок топлива в Венесуэлу при возникновении гуманитарной необходимости, несмотря на вводимые со стороны США санкции в отношении южноамериканской страны.

В начале июня агентство Reuters информировало, что служба по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина Мексики совместно с американскими ведомствами проводит расследование в отношении компании Libre Abordo, которая якобы получила несколько миллионов баррелей нефти из Венесуэлы в рамках договора о поставках сырья в обмен на продовольствие.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Соединенные Штаты ввели санкции против государственной нефтяной компании PDVSA 28 января 2019 года.