В Мексике зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Мексике.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 10 км к востоку от города Салина-Крус.

Очаг залегания располагался на глубине 50 км.

7 и 19 сентября в Мексике произошло два мощных землетрясения. Магнитуда первого составила 8,2, второго - 7,4.

По последним данным, число погибших при землетрясении магнитудой 7,4 в Мексике достигло 369 человек.