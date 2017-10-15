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    В Мексике зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2

    Эпицентр подземных толчков располагался в 10 км к востоку от города Салина-Крус

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Мексике.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

    Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 10 км к востоку от города Салина-Крус.

    Очаг залегания располагался на глубине 50 км.

    7 и 19 сентября в Мексике произошло два мощных землетрясения. Магнитуда первого составила 8,2, второго - 7,4.

    По последним данным, число погибших при землетрясении магнитудой 7,4 в Мексике достигло 369 человек. 

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