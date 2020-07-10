В Мексике зафиксировали новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19

Мексиканские медики за минувшие сутки зарегистрировали 7 280 случаев заражения новым коронавирусом в стране, что на 285 больше, чем днем ранее.

Мексиканские медики за минувшие сутки зарегистрировали 7 280 случаев заражения новым коронавирусом в стране, что на 285 больше, чем днем ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном докладе министерства здравоохранения республики. Речь идет о рекордном показателе с момента начала эпидемии в стране в конце февраля.

Общее число заразившихся достигло 282 283, за последние две недели симптомы заболевания проявились у 29 129 человек. За сутки было зарегистрировано 730 смертей.

Число летальных исходов среди инфицированных возросло до 33 526.

В настоящее время, уровень эпидемической угрозы снижен с максимального до высокого в 17 из 32 регионов страны.