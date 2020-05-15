​В Мексике зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19

За последние сутки общее число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 42 595, показав самый существенный дневной прирост с начала эпидемии, скончались 257 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

"Впервые мы выявили более 2 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 за сутки - 2 409 человек", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Из общего числа 42 595 заражений активными случаями, где симптомы проявились в последние две недели, являются 10 057 (+679 за день).

Число летальных случаев COVID достигло 4477 (+257 за день), еще у 420 умерших подозрение на коронавирус. Власти изучают 26 746 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 155 932 (+7 435).