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    В Мексике задержан вице-президент крупной газеты

    Генпрокуратуры Мексики задержали Наима Либиена по подозрению в совершении налоговых преступлений

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники агентства криминальных расследований генпрокуратуры Мексики задержали в пятницу вице-президента крупной газеты Unomasuno Наима Либиена по подозрению в совершении налоговых преступлений.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    По сообщению прокуратуры, сейчас задержанный помещен под стражу в одно из отделений прокуратуры Мехико.

    Отдел Минфина США по контролю за иностранными активами в декабре 2015 года внес в список наркоторговцев самого Либиена и четыре связанных компании, в том числе Unomasuno. По данным американской стороны, Либиен имеет отношение к преступной организации "Лос-Куинис", которая связана с мексиканским наркокартелем "Халиско — Новое поколение".

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