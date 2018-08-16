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    В Мексике задержан один из самых опасных мафиози

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Сотрудникам правоохранительных органов Мексики удалось задержать предполагаемого главаря боевого крыла наркокартеля "Хуарес" Хулио Сесара Торреса. По данным властей, именно он несет основную ответственность за разгул насилия в штате Чиуауа. 

    Бандит был схвачен в городе Сьюдад-Хуарес в ходе операции мексиканских силовых структур, вместе с ним арестованы несколько его подельников, передает Report со ссылкой на ТАСС. 

    В период с 2008 по 2010 год расположенный в мексиканском штате Чиуауа город Сьюдад-Хуарес считался самым опасным в мире: из-за противоборства наркокартелей там происходило более 600 убийств в месяц. На какое-то время властям удалось добиться снижения уровня преступности, но в 2017 году ситуация в сфере безопасности в городе и в штате вновь начала ухудшаться.

    В 2017 году в Мексике были убиты свыше 31 тысячи человек, что стало рекордным показателем за последние несколько лет. 

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