Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Мексике задержали убийц сотрудников генпрокуратуры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Генеральная прокуратура Мексики.

"На пресс-конференции будут даны детали операции в штатах Халиско и Наярит, которая привела к задержанию людей, причастных к убийству наших товарищей, они были пойманы в штате Наярит", – говорится в сообщении генпрокуратуры в ее микроблоге в Twitter.

Двое служащих Агентства криминальных расследований в составе генпрокуратуры пропали в штате Наярит в начале февраля, когда находились на отдыхе у родственников. Затем похитители разместили в социальных сетях видео с агентами, стоящими на коленях на фоне самих бандитов с оружием и закрытыми масками лицами. Позднее были обнаружены останки похищенных.