В Мексике задержали причастного к пропаже студентов

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Мексиканские власти задержали еще одного причастного к исчезновению десятков студентов в сентябре 2014 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник глава МВД страны Альфонсо Наваррете.

Студенты пропали в городе Игуала. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся предположительно были убиты, а их тела сожжены. В связи с этим в ходе долгого расследования были арестованы более ста человек, в том числе бывший мэр Игуалы и многочисленные полицейские чины.