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В Мексике задержали подозреваемого в убийстве 72 мигрантов

В Мексике задержали подозреваемого в убийстве 72 мигрантов Бойцы Нацгвардии Мексики задержали в северо-восточном штате Тамаулипас предполагаемого участника расправы над 72 мигрантами.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 07:05
В Мексике задержали подозреваемого в убийстве 72 мигрантов

Бойцы Нацгвардии Мексики задержали в северо-восточном штате Тамаулипас предполагаемого участника расправы над 72 мигрантами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило силовое ведомство в обнародованном заявлении.

Выходцы из стран Центральной и Южной Америки, пытавшиеся добраться до границы с США, были схвачены, а затем убиты членами организованного преступного сообщества в муниципалитете Сан-Фернандо в этом же регионе в августе 2010 года.

Мужчина, полное имя которого не раскрывается, обвиняется "в похищении, вымогательстве и торговле людьми". По версии прокуратуры, он был водителем одного из грузовиков, на которых мигрантов доставили к месту массового убийства. Если суд признает его виновным, ему может грозить длительное лишение свободы. На время следствия обвиняемый будет находиться под стражей в федеральной тюрьме в штате Дуранго.

В мае 2022 года мексиканский суд вынес обвинительный приговор в отношении 18 причастных к убийству мигрантов. Двое из них были приговорены к 58 и 57 годам лишения свободы, восемь - к 43 годам. Еще восемь человек проведут в исправительных учреждениях от 13 до 42 лет. Массовое убийство в Сан-Фернандо вызвало решительное осуждение стран региона и международных организаций, которые потребовали тщательно расследовать его и наказать виновных.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada 72 miqrantın qətliamının iştirakçısı olan şəxs saxlanılıb

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