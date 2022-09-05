В Мексике задержали подозреваемого в убийстве 72 мигрантов

Бойцы Нацгвардии Мексики задержали в северо-восточном штате Тамаулипас предполагаемого участника расправы над 72 мигрантами.

Бойцы Нацгвардии Мексики задержали в северо-восточном штате Тамаулипас предполагаемого участника расправы над 72 мигрантами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило силовое ведомство в обнародованном заявлении.

Выходцы из стран Центральной и Южной Америки, пытавшиеся добраться до границы с США, были схвачены, а затем убиты членами организованного преступного сообщества в муниципалитете Сан-Фернандо в этом же регионе в августе 2010 года.

Мужчина, полное имя которого не раскрывается, обвиняется "в похищении, вымогательстве и торговле людьми". По версии прокуратуры, он был водителем одного из грузовиков, на которых мигрантов доставили к месту массового убийства. Если суд признает его виновным, ему может грозить длительное лишение свободы. На время следствия обвиняемый будет находиться под стражей в федеральной тюрьме в штате Дуранго.

В мае 2022 года мексиканский суд вынес обвинительный приговор в отношении 18 причастных к убийству мигрантов. Двое из них были приговорены к 58 и 57 годам лишения свободы, восемь - к 43 годам. Еще восемь человек проведут в исправительных учреждениях от 13 до 42 лет. Массовое убийство в Сан-Фернандо вызвало решительное осуждение стран региона и международных организаций, которые потребовали тщательно расследовать его и наказать виновных.