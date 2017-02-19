В Мексике задержали организатора нападения на армейский конвой

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Мексиканские власти задержали предполагаемого организатора жестокого нападения на армейский конвой в штате Синалоа. Франсиско Хавьер Росалес по кличке Панчо Чималь был схвачен в ходе совместной операции правоохранительных органов и армейских подразделений в городе Кульякан.

Как передает Report, со ссылкой на ТАССС, об этом сообщила в субботу генеральная прокуратура.

Преступник был телохранителем Ивана Гусмана Саласара, сына главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Власти считают, именно он "приказал организовать нападение на военнослужащих 30 сентября 2016 года, в ходе которого были убиты пять военных и еще десять получили ранения, а также участвовал в нем".

В доме, где находился Росалес, были обнаружены "две единицы автоматического оружия, в том числе пулемет, два миллиона песо (порядка $100 тыс.), пистолет, наркотики и устройства связи".

Не менее 40 преступников утром 30 сентября 2016 года напали на группу военнослужащих на двух джипах, сопровождавшую машину скорой помощи, где находился раненый криминальный авторитет по кличке Кевин. Нападавшие, имевшие подавляющее огневое превосходство, уничтожили конвой и увезли Кевина.