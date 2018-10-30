В Мексике задержали мигрантов из Гондураса, направлявшихся в США

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Два гондурасских мигранта из каравана, двигающегося в сторону границы с США, были задержаны в понедельник за вооруженное нападение на сотрудников мексиканской полиции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МВД Мексики.

По данным ведомства, эти два мигранта, в том числе один несовершеннолетний, напали на федеральных полицейских с применением огнестрельного оружия в муниципалитете Фронтера-Идальго штата Чьяпас.

"К счастью, их оружие заело, поэтому им не удалось ранить никого из сотрудников федеральной полиции", – говорится в коммюнике. Мигранты в возрасте 17 и 22 лет были задержаны, у них изъят пистолет "Глок".

Ранее Трамп заявил, что направит военных для остановки каравана беженцев.