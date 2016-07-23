​В Мексике задержали главаря киллеров из наркокартеля по прозвищу Русский

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Мексиканские власти задержали в пятницу одного из главарей наемных убийц, состоящих в наркокартеле "Бельтран Лейва", по прозвищу Русский.

Как передает Report, об этом сообщил портал Excelsior.

Бандит, фамилия которого не разглашается, был пойман в курортном Акапулько. Русский обвиняется в многочисленных преступлениях против личности и в участии в деятельности организованной преступности.

Вместе с ним в руки правоохранительных органов попали еще пять человек, в том числе две женщины, у них было конфисковано оружие и наркотики.

Предыдущий главарь наемных убийц картеля "Бельтран Лейва" и один из крупнейших мексиканских наркобаронов Эдгар Вальдес по прозвищу Барби был экстрадирован в США в 2015 году.