​В Мексике задержали 228 мигрантов из стран Центральной Америки

Сразу 228 мигрантов из стран Центральной Америки были задержаны мексиканскими властями по пути в США в южном штате Чьяпас.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство безопасности и гражданской защиты латиноамериканской страны.

По данным ведомства, мигранты были спрятаны в кузове трейлера, который якобы перевозил газированные напитки. Вместе с мигрантами, доставленными в миграционную службу, задержаны также два перевозивших их человека.

Все мигранты являются уроженцами Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.