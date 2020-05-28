Наверх

В Мексике за сутки выявили тысячи случаев заражения COVID-19

​В Мексике за сутки выявили тысячи случаев заражения COVID-19

Минздрав Мексики обновил статистику по коронавирусу, согласно которой за сутки были выявлены 3 463 новых случая, COVID-19 подтвержден у 463 погибших, количество активных случаев достигло 15 592.

"В настоящий момент число активных случаев COVID-19, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 15 592, доля таких случаев составляет менее 20% от общего числа подтвержденных с начала эпидемии", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter ведомства.

Отметим, что первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!