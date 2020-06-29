В Мексике за сутки выявили свыше 4 тыс. случаев COVID-19

Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 4 050 и составляет 216 852, заражение подтвердилось у 267 умерших.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель.

"В Мексике эпидемия началась 28 февраля, за это время симптомы COVID-19 и положительный анализ на коронавирус SARS-CoV-2 были у 216 852 человек. Из них за последние 14 дней симптомы проявились у 25 558 человек", - сказал он на пресс-конференции.

Власти изучают 64 143 подозрительных случая заболеваний и 2 004 летальных случая.