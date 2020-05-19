​В Мексике за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 51 633, за сутки зарегистрированы 2 414 случаев, это самый существенный дневной прирост с начала эпидемии, скончались еще 155 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в ходе регулярной пресс-конференции замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

"В Мексике у 51 633 человек был выявлен COVID с момента начала эпидемии 28 февраля, 11 300 человек проявили симптомы в последние 14 дней - это активная часть эпидемии. Отмечу продолжающийся рост активных случаев, что говорит о высокой активности эпидемии", - сказал Лопес-Гатель. По данным минздрава, за последние сутки число активных случаев увеличилось на 195.

Число летальных случаев выросло на 155 и достигло 5 332, еще у 656 умерших подозревают коронавирус. Власти изучают 26 933 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 177 133 (+4 839).

Около 200 муниципалитетов страны, которые называют "муниципалитетами надежды", где нет случаев коронавируса и нет заражений в соседних регионах, приступили 18 мая к возобновлению активности после карантина, хотя ряд региональных руководителей решили продлить ограничения. По словам президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, на этой неделе власти ожидают снижения эпидемиологической нагрузки.