​В Мексике за сутки убиты одиннадцатъ человек

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Не менее восьми человек в минувшее воскресенье были убиты на известном мексиканском курорте Акапулько в штате Герреро на западе Мексики.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители правоохранительных органов. По их данным, тела еще троих человек с признаками насильственной смерти были обнаружены в тайном захоронении в одном из районов города.

Эксперты связывают вспышку насилия в городе с продолжающимся конфликтом между наркокартелями и более мелкими преступными сообществами за контроль над территорией и маршрутами контрабанды наркотиков.

В текущем году штат Герреро остается едва ли не самым опасным регионом Мексики.