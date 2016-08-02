 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Мексике за сутки убиты одиннадцатъ человек

    В текущем году штат Герреро остается едва ли не самым опасным регионом Мексики

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Не менее восьми человек в минувшее воскресенье были убиты на известном мексиканском курорте Акапулько в штате Герреро на западе Мексики.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители правоохранительных органов. По их данным, тела еще троих человек с признаками насильственной смерти были обнаружены в тайном захоронении в одном из районов города.

    Эксперты связывают вспышку насилия в городе с продолжающимся конфликтом между наркокартелями и более мелкими преступными сообществами за контроль над территорией и маршрутами контрабанды наркотиков.

    В текущем году штат Герреро остается едва ли не самым опасным регионом Мексики.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi