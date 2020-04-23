​В Мексике за сутки свыше 1000 человек заразились COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса достигло 10 544, за сутки диагноз подтвердили у 1 043 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель.

"В настоящее время у нас есть 10 544 подтвержденных с 28 февраля случая, однако за последние 14 дней были выявлены 3 618 случаев - это мотор эпидемии, а остальные почти 7 тысяч случаев относятся к лицам, восстановившимся после болезни", - сказал Лопес-Гатель.

Число летальных случаев у пациентов с COVID-19 в Мексике выросло за сутки на 113 до 970 человек. Власти изучают 7 706 подозрительных случаев заболеваний.

Накануне Лопес-Гатель сообщил о переходе национальной эпидемии COVID-19 в третью фазу, для которой характерны тысячи случаев заражения на территории отдельных регионов и невозможность отследить их источник. В Мехико зарегистрирована треть из общего числа случаев COVID в стране.

Напомним, что до 30 мая в Мексике действуют карантинные меры и добровольная социальная изоляция, однако по плану властей в ряде регионов, где позволит эпидемиологическая обстановка, постепенное снятие ограничений начнется 18 мая.