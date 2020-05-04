​В Мексике за сутки 1 383 человека заразились коронавирусом

В Мексике за сутки выявлены 1 383 случая заражения коронавирусом и зафиксированы 93 летальных исхода.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на пресс-конференции заявил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

"За 24 часа зарегистрированы 1 383 новых случая COVID-19", - сказал Лопес-Гатель, трансляция конференции опубликована в микроблоге ведомства в Twitter.

C 28 февраля, когда COVID-19 впервые был обнаружен в Мексике, зарегистрирован 23 471 случай заражения вирусом SARS-CoV-2, который вызывает это заболевание.