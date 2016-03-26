​В Мексике за неделю от гриппа скончались около 100 человек

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Число умерших от гриппа в Мексике за неделю составило 95 человек, как и на предыдущей неделе, а общее число смертей с октября прошлого года увеличилось до 372, сообщило в минувшую пятницу генеральное управление эпидемиологии Минздрава латиноамериканской страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, всего в Мексике зарегистрировано 8 тыс. случаев заражения различными вирусами гриппа. Из всех смертей 278 случаев приходятся на "свиной грипп" A(H1N1).

Наиболее распространены разные виды гриппа сейчас в штатах Мехико, Тласкала, Халиско и Пуэбла, а также столице Мехико.