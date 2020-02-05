​В Мексике за два года убили почти тысячу полицейских

По меньшей мере 953 сотрудника полиции были убиты в Мексике при исполнении служебных обязанностей с 1 января 2018 по 31 января 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщает неправительственная организация Causa Comun на своей странице в Twitter.

Уточняется, что 482 из погибших работали в муниципальной полиции, 413 — в региональной, 58 — в федеральной.

По данным организации, наибольшее число жертв зафиксировано в штатах Гуанахуато, Герреро, Мехико, Мичоакан, Пуэбла и Халиско.

Отмечается, что риск быть убитыми для полицейских в четыре раза выше, чем для обычных граждан. При этом, власти пренебрежительно относятся к полицейским и не обеспечивают их необходимыми для работы ресурсами и оборудованием, а убийства правоохранителей нередко остаются безнаказанными.

По данным исполнительного секретариата национальной системы общественной безопасности, в 2019 году в стране было совершено не менее 35,5 тыс. умышленных убийств. Это стало рекордным показателем за все время учета данных преступлений.