​В Мексике за день выявили 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Свыше пяти тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа выявили за сутки в Мексике, общее число заражений приблизилось к 140 тысячам.

Как передает Report, об этом сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"Прирост случаев заражения за последние сутки составил 3,9% - это 5 222 случая, которые подтверждены за последние сутки, однако произошли в течение последних 10-12 дней", - сказал Аломиа на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter ведомства.

Первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в Мексике 28 февраля. Число заражений за всё время достигло 139 196, в настоящий момент больны 21 872 человека (+1 039 за сутки).

Количество летальных случаев COVID-19 выросло на 544 и составляет 16 448, ожидаются результаты анализов 1 508 погибших.

Наибольшее число пациентов находятся сейчас в городе Мехико (4297) и штате Мехико (2 935). Власти изучают 56 928 тестов больных с подозрением на COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 415 тысяч человек скончались.