В Мексике за 10 дней до выборов убили двух политиков

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/. Согласно данным аналитического центра Etellekt, по состоянию на 9 июня в ходе предвыборной кампании в Мексике убито 112 человек.

В мексиканском штате Мичоакан в течение суток 21 июня были убиты два кандидата в главы разных муниципалитетов. Инциденты произошли за 10 дней до выборов, сообщает издание Excélsior, передает Report. Отмечается, что вооружённые люди подъехали рано утром к дому кандидата от Партии демократической революции в главы муниципалитета Окампо Фернандо Анхелеса Хуареса и расстреляли его.

Незадолго до этого был убит независимый кандидат в мэры Агилильи Омар Гомес Лукатеро. Он собирался на предвыборный митинг, но на выходе из дома был застрелен неизвестными.

Из всех убитых в Мексике за последнее время политиков 28 готовились стать кандидатами на выборные должности, а 14 были уже зарегистрированы.

На фоне волны убийств власти Мексики объявили о выделении обязательной охраны кандидатам всех уровней на предстоящих 1 июля всеобщих выборах.