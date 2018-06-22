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    В Мексике за 10 дней до выборов убили двух политиков

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/.  Согласно данным аналитического центра Etellekt, по состоянию на 9 июня в ходе предвыборной кампании в Мексике убито 112 человек.

    В мексиканском штате Мичоакан в течение суток 21 июня были убиты два кандидата в главы разных муниципалитетов. Инциденты произошли за 10 дней до выборов, сообщает издание Excélsior, передает Report.  Отмечается, что вооружённые люди подъехали рано утром к дому кандидата от Партии демократической революции в главы муниципалитета Окампо Фернандо Анхелеса Хуареса и расстреляли его.

    Незадолго до этого был убит независимый кандидат в мэры Агилильи Омар Гомес Лукатеро. Он собирался на предвыборный митинг, но на выходе из дома был застрелен неизвестными.

    Из всех убитых в Мексике за последнее время политиков 28 готовились стать кандидатами на выборные должности, а 14 были уже зарегистрированы.

    На фоне волны убийств власти Мексики объявили о выделении обязательной охраны кандидатам всех уровней на предстоящих 1 июля всеобщих выборах.

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