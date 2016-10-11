В Мексике выявлено более 4,3 тыс. случаев заболевания лихорадкой Зика

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Свыше 4,3 тыс. мексиканцев заболели лихорадкой Зика с декабря 2015 года по настоящее время. Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Наибольшее количество случаев - 1,1 тыс. - зарегистрировано в восточном штате Веракрус. В штатах Герреро, Чьяпас и Оахака заболели 748, 609 и 481 человек соответственно.

За указанный срок заболевание было выявлено более чем у 2 тыс. беременных женщин, однако сведения о каких-либо врожденных патологиях у их детей обнародованы не были. Ученые из ряда стран полагают, что вирус Зика вызывает различные отклонения в развитии плода. Наиболее серьезным из них считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.

На минувшей неделе мексиканские власти подтвердили информацию о пяти случаях синдрома Гийена - Барре, вызванных заражением вируса Зика. Это тяжелое аутоиммунное неврологическое осложнение приводит к параличу мышц нижних и верхних конечностей, при этом может быть затронута и дыхательная система, что иногда ведет к смерти. Переносчиками вируса выступают комары Aedes аegypti.

Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде и до недавнего времени считалась практически неопасной для человека. К клиническим признакам заболевания относятся незначительное повышение температуры, озноб, головные боли, боли в суставах и спине, сыпь на коже, быстрая утомляемость. Всемирная организация здравоохранения 1 февраля текущего года признала его распространение в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.