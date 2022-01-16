В Мексике выявили антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Мексиканские специалисты за последние сутки выявили 47 113 случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за все время пандемии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные содержатся в обнародованном в субботу вечером докладе Минздрава.
С 11 января в стране ежедневно фиксируют более 40 тыс. случаев заражения, их общее число с февраля 2020 года достигло почти 4,35 млн. За минувшие 24 часа власти зарегистрировали 227 летальных исходов среди заболевших ковидом, с начала пандемии умерли в общей сложности 301 334 инфицированных.
К настоящему времени 75,37 млн жителей Мексики прошли полный курс вакцинации от коронавируса, еще 7,44 млн получили первую дозу необходимых препаратов. В декабре 2021 года власти начали ревакцинацию людей в возрасте 60 лет и старше.
Они получают одну бустерную дозу вакцины компании AstraZeneca вне зависимости от того, чем были привиты ранее. В стране проживают порядка 127 млн человек.