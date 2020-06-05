В Мексике вспыхнули протесты из-за гибели задержанного полицией

Протесты против действий полиции, которые привели к смерти задержанного, вспыхнули в мексиканском городе Гвадалахара. Как передает Report, об этом пишет газета Financiero.

По данным издания, 4 мая там за административное нарушение был задержан 30-летний каменщик Джованни Лопес. Во время задержания сотрудники полиции применили силу. На следующий день родственников задержанного оповестили, что он доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где позднее скончался.

По информации СМИ, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, но семья Лопеса утверждает, что на теле мужчины были многочисленные повреждения, а также огнестрельное ранение в ногу.

Протестующие требуют проведения расследования случившегося.

На акции протеста собрались более тысячи человек, сообщает газета. Протест перерос в беспорядки и столкновения. В результате были задержаны 25 мужчин и 2 женщины. Шестеро из них — несовершеннолетние.

Напомним, аналогичные протесты проходят и в США. Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.