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    В Мексике военные обнаружили более 10 тонн синтетических наркотиков

    О том, задержан ли кто-то, не сообщается

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Подразделения ВМС Мексики обнаружили более 10 тонн синтетических наркотиков, предположительно метамфетамина, в ходе операции в штате Синалоа.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Milenio.

    Запрещенные вещества были найдены в районе Лос-Седрос в горной части штата. Сведений о задержанных обнародовано не было..

    На минувшей неделе в Синалоа военные нашли около 50 тонн метамфетамина, а также обезвредили подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Власти полагают, что запрещенные вещества принадлежали одному из главарей наркокартеля "Синалоа" Исмаэлю Самбаде.

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