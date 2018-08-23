В Мексике военные обнаружили более 10 тонн синтетических наркотиков

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Подразделения ВМС Мексики обнаружили более 10 тонн синтетических наркотиков, предположительно метамфетамина, в ходе операции в штате Синалоа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Milenio.

Запрещенные вещества были найдены в районе Лос-Седрос в горной части штата. Сведений о задержанных обнародовано не было..

На минувшей неделе в Синалоа военные нашли около 50 тонн метамфетамина, а также обезвредили подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Власти полагают, что запрещенные вещества принадлежали одному из главарей наркокартеля "Синалоа" Исмаэлю Самбаде.