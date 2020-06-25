Наверх

В Мексике выявили свыше 5 тыс. новых случаев COVID-19

​В Мексике выявили свыше 5 тыс. новых случаев COVID-19

Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 5 473 и составляет 196 847, скончались 947 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"На сегодняшний день у 196 847 человек подтвердили вирус SARS-CoV-2, и поскольку они продемонстрировали синдромы заболевания COVID-19, мы считаем их подтвержденными случаями. Скончались 24 324 человека", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Власти изучают 62 475 подозрительных случаев заболеваний и 1 894 летальных случая. За сутки подтверждены 947 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!