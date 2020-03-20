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В Мексике выявили 46 новых случаев коронавируса

​В Мексике выявили 46 новых случаев коронавируса

Минздрав Мексики сообщил, что за сутки диагностированы 46 новых случаев заболевания COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, общее число заболевших в стране составляет 164.

"Число подтвержденных случаев нового вида коронавируса выросло до 164 в Мексике, количество подозрительных случаев составляет 448, 921 проба дала отрицательный результат", - сказал на пресс-конференции глава эпидемиологической службы Мексики Хосе Луис Аломиа.

Накануне стало известно о первой подтвержденной смерти пациента с коронавирусом, еще одна кончина пациента из числа "подозрительных случаев" сейчас изучается.

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