В Мексике вертолет упал на шоссе, пилот погиб

Директор гражданской защиты Нуэво-Леона Мигель Анхель Пералес сообщил, что погибший - пилот вертолета марки Augusta 109

Легкий вертолет Augusta 109 сгорел после падения на шоссе в мексиканском муниципалитете Аподака, штат Нуэво-Леон, на месте аварии обнаружено тело пилота.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила служба гражданской защиты штата.

"За военной базой на 19-м километре шоссе на Ларедо, муниципалитет Аподака, упал и загорелся вертолет... На месте инцидента обнаружено тело человека", - говорится в сообщении службы в Twitter.

Директор гражданской защиты Нуэво-Леона Мигель Анхель Пералес сообщил, что погибший - пилот вертолета марки Augusta 109, который направлялся из Северного аэропорта в Монтеррей.

Место крушения воздушного судна оцеплено, движение по шоссе на север заблокировано, на месте продолжают работать спасатели.