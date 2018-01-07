В Мексике в столкновениях с отрядом самообороны погибли 12 человек

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Не менее 12 человек убиты, один ранен в мексиканском штате Герреро в результате боевого столкновения сил самообороны с местными жителями. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье полиция штата.

Бой произошел в районе поселка Консепсьон у Акапулько.

Портал Norte отмечает, что отряд самообороны (так называемая "общинная полиция") вошел в поселок и убил четырех местных жителей. В ответ поселяне тоже использовали огнестрельное оружие и расстреляли восьмерых бойцов отряда. Сейчас на место событий направлены силы полиции, морской пехоты и армии.