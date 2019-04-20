​В Мексике в результате стрельбы на вечеринке погибли 13 человек

Группа неизвестных открыла огонь в ходе вечеринки в городе Минатитлан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики), в результате происшествия погибли 13 человек, включая одного ребенка, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил представитель местных властей, инцидент произошел накануне вечером во время семейного торжества. Неизвестные вооруженные люди пришли на праздник и попросили встречи с хозяином заведения, после чего открыли огонь по присутствовавшим.

В результате стрельбы погибли семь мужчин, пять женщин и один ребенок, еще четверо получили ранения. Мотивы преступников остаются неизвестными, отмечает агентство.

Штат Веракрус на юго-востоке Мексики является одним из наиболее опасных регионов страны.