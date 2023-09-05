В Мексике в результате столкновения автобуса с поездом погибли не менее трех человек

В Мексике в результате столкновения автобуса с поездом погибли не менее трех человек

По меньшей мере три человека погибли после того, как пассажирский автобус столкнулся с поездом в муниципалитете Альтиплано штата Идальго в центральной части Мексики.

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По меньшей мере три человека погибли после того, как пассажирский автобус столкнулся с поездом в муниципалитете Альтиплано штата Идальго в центральной части Мексики. Как передает Report , об этом сообщает газета La Jornada. По ее данным, еще 14 человек получили травмы, в настоящий момент пострадавшие госпитализированы. Издание отмечает, что столкновение произошло из-за того, что водитель автобуса попытался пересечь железную дорогу во время приближения состава. После столкновения автобус перевернулся. Полиция ведет расследование причин инцидента. Подпишитесь на наш Telegram канал