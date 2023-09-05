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В Мексике в результате столкновения автобуса с поездом погибли не менее трех человек

В Мексике в результате столкновения автобуса с поездом погибли не менее трех человек По меньшей мере три человека погибли после того, как пассажирский автобус столкнулся с поездом в муниципалитете Альтиплано штата Идальго в центральной части Мексики.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 08:10
В Мексике в результате столкновения автобуса с поездом погибли не менее трех человек

По меньшей мере три человека погибли после того, как пассажирский автобус столкнулся с поездом в муниципалитете Альтиплано штата Идальго в центральной части Мексики.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Jornada.

По ее данным, еще 14 человек получили травмы, в настоящий момент пострадавшие госпитализированы. Издание отмечает, что столкновение произошло из-за того, что водитель автобуса попытался пересечь железную дорогу во время приближения состава. После столкновения автобус перевернулся.

Полиция ведет расследование причин инцидента.

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