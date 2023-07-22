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В Мексике в результате поджога клуба погибли 11 человек

В Мексике в результате поджога клуба погибли 11 человек В штате Сонора на севере Мексики погибли 11 человек в результате поджога в клубе.
Другие страны
22 июля 2023 г. 19:54
В Мексике в результате поджога клуба погибли 11 человек

В штате Сонора на севере Мексики погибли 11 человек в результате поджога в клубе.

Как передает Report, об этом сообщила местная прокуратура в Twitter.

"Прокуратура штата Сонора проводит соответствующее расследование для выявления и поимки человека, который умышленно поджег бар, в результате чего погибло 11 человек. Человек в состоянии сильного алкогольного опьянения бросил горящий предмет в двери заведения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате этого инцидента пострадали четыре человека, в настоящий момент они находятся в местной больнице.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada klubun yandırılması nəticəsində 11 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

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